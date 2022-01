¡Una guerra de nunca acabar! Leonard León se encuentra en el ojo de la tormenta pública, tras haberse enfrentado nuevamente a Karla Tarazona, a quien criticó fuertemente “por no haber acabado el colegio”, luego que ella hiciera una denuncia pública en su contra por darle un celular en mal estado a sus hijos.

Y es que el cumbiambero aseguró que su expareja siempre se ha encargado de mancillar su honor y su imagen desde que terminaron definitivamente la relación.

Asimismo, el cantante, quien reveló que viene trabajando como taxista por aplicación, se defendió y manifestó que en realidad no quiso minimizar a todos los peruanos sin estudios, sino directamente a la locutora radial.

“En primer lugar, ese mensaje ha sido directamente hacia ella, yo no me he referido a ninguna otra persona que no tienen estudios totalmente terminados. Este mensaje es hacia ella. ¿Por qué no podría decir algo en contra de ella, después de tantas cosas que ella me ha dicho durante todos estos años?”, comenzó diciendo para tratar de justificar su comentario.

En ese sentido, Leonard León hizo bastante hincapié en que hay personas que no han terminado sus estudios, pero son buenas de corazón. ¿Dardo directo para la conductora?

“Digo una sola cosa y se me critica, pero ella por ser mujer sí tiene el derecho de despotricar de mi honor y de mi vida (...) Si yo digo algo, que creo que es verdad, ¿por qué se ofende? Yo no me refiero a aquellas personas que no tienen estudios, porque hay personas que sí, son buenas, y han salido adelante, pero ante todo son buenas personas”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO