La guerra continúa entre Leonard León y Karla Tarazona, luego de que la conductora de televisión denunciara - en más de una oportunidad - que el cumbiambero pone excusas para no ver a sus dos hijos.

Leonard León no se ha quedado callado y aseguró que su expareja es la que estaría intentando impedir que él se comunique con sus hijos. Según el cantante, Karla no les ha entregado a los menores el celular que él regaló para hacer videollamadas.

“Hablas de violencia psicológica, cuántos años tienes exponiéndolos a mis hijos en público, utilizándolos para hacer tus noticias y seguir vigente. Ahora queriéndoles cambiar el celular. Claro está que te conviene que yo no tenga comunicación con ellos para que tengas que hablar de mi”; arremetió Leonard Leon.

Y no solo eso, el cantante se burló de que Karla no haya terminado el colegio. “Por qué no vas y terminas el quinto año o te preocupas en seguir una carrera de estudios en vez de optar por lo más fácil... utilizarme a mí y a mis hijos para que figures”, escribió molesto en sus historias de Instagram.

Rafael Fernández defiende a Karla Tarazona

Ante los calificativos de Leonard León contra Karla Tarazona, su esposo Rafael Fernández arremetió con todo.

“¿Quién dijo que se necesita estudiar para poder emprender? ella solo necesito que yo le diga, confió en ti, para que sea una perfecta jefa de marketing, gracias a ella, EggTreme se posicionó como marca y sin tanto libro de por medio logró lo que otros no logran”, dijo el popular ‘Rey de los Huevos’ en Instagram.

Recordemos que Karla trabaja en la empresa de su esposo y lo ayuda en el marketing de sus productos, los cuales ya están posicionados en el mercado.

