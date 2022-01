‘América Hoy’, con Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila y una nueva conductora, vuelve este 31 de enero, en el horario de lunes a viernes a partir de las 9:30 a.m. por las pantallas de América Televisión. Sin embargo, no tendría una competencia directa, puesto que ‘Mujeres al Mando’ llega llega a su fin en febrero.

Tras ser consultadas sobre la cancelación del magazine de Latina TV, Ethel Pozo dijo sentir “pena” pues ella es una persona muy sensible. Consideró que el otro canal “va a reinventarse” con nuevos formatos.

“Qué pena, ¿competidores? Yo creo que competidores somos uno mismo, como en el colegio cuando das tu examen, no importa el del costado. Nosotros hemos trabajado así, solo mirando a nuestro programa. Por su puesto que me da pena (que Mujeres al Mando salga del aire). Tú sabes lo sensible que soy, la gente ya lo sabe, da pena que las personas pierdan el trabajo”, dijo en entrevista a Infobae.

Janet Barboza fue más dura y comentó, en aras de la verdad, que “Mujeres al Mando no ha sido competencia”, según el rating que han tenido en el 2021.

“Nuestro rating ha estado muy por encima de las cifras que ellos han hecho. Hemos tenido competencia horaria, pero no hemos sido competencia en sintonía. Nuestro programa ha llevado una gran ventaja”, remarcó.

Pese a su crítica, la popular ‘Rulitos’ lamentó que haya gente que se queda sin trabajo: “nos da tristeza siempre, por la gente que está delante de cámara y detrás de cámara, quienes se quedan sin trabajar”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Esto es Habacilar: Reencuentro entre Roger y La Momia