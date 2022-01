El cantante Leonard León confesó que fue conductor de una conocida aplicación de taxis. El cantante se ha enfrascado en una guerra mediática con Karla Tarazona, quien lo acusa de no pagar la pensión de alimentos de sus dos hijos, y cuya deuda ascendería a unos 50 mil soles.

Según indicó el cantante, también tuvo que vender sus pertenencias para “subsistir” a la falta de trabajo y conciertos durante la pandemia por el Covid-19.

“Y sigue la burra al trigo. Señora para su información todo este tiempo de pandemia hice mi taxi, vendí muchas cosas para subsistir, y no me da vergüenza decirlo. No necesito una cámara para demostrar lo trabajador que soy, como tú comprenderás JAJAJAJA que te dura solo 3 días para las cámaras”, escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, mostró la calificación que le dieron los usuarios del servicio de taxi ‘Beat’: un total de 5 estrellas de 46 calificaciones.

Luego, Leonard León despotricó contra su expareja, aduciendo que usa a sus hijos para ‘marketearse’ y mencionar los productos que vende su esposo, Rafael Fernández.

“Sé que todo este lío te conviene y aprovecharás de pasearte por todos los programas para seguir hablando de mi. Habla todo lo que quieras, atragante con tu veneno”, sostuvo.

