La conductora Karla Tarazona arremetió contra el padre de sus hijos, Leonard León, luego de recibir una amenaza de su parte por el celular que entregó a los niños para comunicarse. Según la locutora radial, el cantante entregó un equipo viejo y roto a los pequeños, el cual casi no funciona.

“Prefiero darle a mis hijos un celular obsoleto pero NUEVO (lo que importa es que reciba llamadas) a entregarles a mis hijos un celular VIEJO, ROTO, QUE A LAS JUSTAS FUNCIONA como este que les diste que podría hasta cortarles sus deditos de lo roto que está”, escribió Karla Tarazona en Instagram Stories.

“Claro, dirán pero por lo menos les dio, claro, pero no se da las sobras, se da lo que uno tiene de acuerdo a sus posibilidades, un celular de teclas no tiene nada de malo, lo importante es que recibe llamadas, mensajes de textos. Mi forma de pensar siempre la he dicho para mí y hasta para un psicólogo, los niños deberían usar teléfono a partir de los 14 años y así me mantendré si quieres darles un celular para comunicarte no necesitas tanto tecnología, menos si tú los ves de una vez al año y no sabes cómo se crían o desarrollan”, expresó la locutora.

Karla Tarazona aseguró que es Leonard León quien pone excusas para ver a sus hijos: “Cierto, los niños tienen derecho a comunicarse con su progenitor, pero cómo haríamos si cada vez que llaman al padre lo único que sabe decir el padre es, los llamo luego estoy ocupado, no puedo ir, tengo que viajar, trabajar, cocinar y mil pretextos para no verlos, luego los llamo, estoy manejando, por favor, vístima, no eres mucho bla, bla, bla, fácil es hablar pero pocos podemos demostrar”.

“Menos voy a permitir que se les maltrate psicológicamente haciéndolos sentir mal porque no contestan, porque según tú, cuando tú llamas a la hora que sea cuando sea tienen que responder, pues te equivocas, regresa a visitar a tu psiquiatra, el doctor Arámbulo, para que acabes tu tratamiento”, dijo Karla Tarazona.

“Mis hijos no necesitan videollamadas, mensajes de WhatsApp, necesitan que su padre esté física y presencialmente con ellos y se involucre en su formación con too lo que esto trae consigo (derechos y deberes), un celular no cubre las necesidades de un niño, menos aún afectivas o acaso vives en otro país o en provincia como antes les decías”.

“Ahora te hago las preguntas y espero respondas, así como eres valiente para amenazar a mis hijos y a mi esposo y espero respuestas: ¿hace cuánto tiempo no los recoges? ¿Cuántas veces los has dejado plantados? ¿Cuántas veces te pidieron quedarse a dormir contigo y los regresaste con toda su mochila? ¿Qué decir a un niño cuyo padre existe pero está ausente?”, preguntó Karla.

Fuente: Instagram Karla Tarazona

