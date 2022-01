Este miércoles 26 de enero, el cantante Leonard León arremetió otra vez contra la madre de sus hijos, Karla Tarazona, luego que la conductora le solicitó que pague la deuda de alimentos y deje de gastar en abogados.

“Insiste esta señora de seguir hablando de mí, no te cansas!!! No te aburres!!!, ya se sacará cuentas en el Poder Judicial porque las tengo claras!!!”, escribió Leonard León en Instagram Stories.

El artista aseguró que Karla Tarazona estaría intentando impedir que se comunique con sus hijos: “Más bien preocúpate en darles a mis hijos el celular que les regalé para comunicarse ya que tengo entendido por mi hijo mayor me lo quieren devolver y en su lugar darles un celular obsoleto de esos con teclas físicas!!! Lo tengo claro que es para no hacer las videollamadas con ellos ni hablarles por WhatsApp”.

En ese sentido, Leonard León indicó que tanto sus hijos como él, tienen derecho a verse sin ningún impedimento:

“Te recuerdo que tienen todo el derecho en hablar con su padre!! Tanto que dices a los medios que no te opones a que los vea no? Hay muchas cosas que están en el aire aún pero ellos ya están crecieno y decidirán por sí mismos cuando quieran verme porque como te repido, es su derecho!!!”.

Asimismo, Leonard León amenazó con desmentir públicamente a Karla Tarazona: “Ahhh!!! y si lo quieres negar, aquí tengo las pruebas para desmentirte!!!!! Y no los vayas a castigar por decir la verdad!!! Ellos me contarán si los has hecho”.

