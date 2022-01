La novia de Leonard León, Olenka Cuba, reveló que decidió someterse a una operación para aumentar el tamaño de sus senos. A través de Instagram, la joven publicó fotos de su renovada figura.

“¿Qué tamaño de bubbies te pusiste??”, preguntó un usuario a Olenka Cuba. “325″, respondió la novia de Leonard León, quien incluso recomendó a su cirujano plástico.

Foto: Instagram Olenka Cuba

En efecto, recientemente, Olenka Cuba publicó varias fotos en la piscina junto a su hija Maylén. En estas imágenes ya luce su nuevo ‘retoquito’.

“Mi mundo eres tú mi bebita, cada pasó que doy es siempre pensando en ti, esté paseo lo planee para ti para que disfrutes ya que te encanta la piscina pero no lo pudiste disfrutar al máximo porque te me enfermaste.Te prometo que pronto habrá otro más bonito”, escribió Olenka Cuba en la publicación.

Foto: Instagram Olenka Cuba

De otro lado, Olenka Cuba confirmó lo que ya se sabía: regresó con Leonard León. Y aunque ya se habían dejado ver como una familia desde hace varios meses, la joven esta vez dio detalles de su reconciliación.

“Mucho veo que me preguntan esto hace tiempo, no me gusta mucho hablar sobre mi relación que llevo con Leonard porque tengo el pensamiento que la felicidad no se pregona y tanto Leonard como yo siempre vamos a mantener nuestra vida lo más privada que se pueda y si sabrán algo será el 2% de nosotros”, señaló Olenka Cuba.

“Sobre si regresé con él? Sí, no fue fácil, todo llevó un proceso largo y aún estamos en ese proceso con profesionales”, comentó.

Foto: Instagram Olenka Cuba

