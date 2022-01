Karla Tarazona se pronunció en el programa “D’ Mañana”, de Panamericana TV, sobre las recientes acusaciones de Leonard León, su expareja y padre de sus dos hijos. La conductora de televisión arremetió contra el cantante, quien la mandó a estudiar tras asegurar que ella no terminó el quinto de secundaria del colegio.

La influencer no aclaró si es verdad que en realidad no acabó el colegio, pero se defendió: “Yo no sé de dónde lo ha sacado y, por último, si no hubiera terminado (el colegio), de repente mi mamá nunca me pudo dar colegio o nunca fui al colegio ¿Cuál es el problema?”.

Kurt Villavicencio ‘Metiche’ y Adriana Quevedo, sus compañeros de conducción, cuestionaron las razones de Leonard León para meter el tema de los estudios en los problemas de pensión de alimentos que tiene con Karla.

“[¿Para que lo usa?] Para decirme ‘ignorante’, para decirme que no sé hacer otra cosa que no tenga que ver con la televisión”, sostuvo la Tarazona.

Finalmente, la conductora de TV aseguró que ya no volverá a referirse al tema, pues ya desató toda su furia en redes sociales.

“A mi no me va a señalar cualquiera y menos este señor que de moral no tiene nada, que en vez de coleccionar títulos o aplicar lo que estudió, colecciona denuncias”, resaltó, en referencia a la demás por pensión que enfrenta el cumbiambero.

Karla Tarazona se defiende de acusaciones

