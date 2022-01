Ya no quiere agrandar la familia. Josimar Fidel sorprendió a propios y extraños, al revelar en ‘En boca de todos’, que se habría realizado la vasectomía en Estados Unidos para ya no tener más hijos. “Eres padre de no uno, ni dos, ni tres, sino de cuatro hijos. Si papito, algo tienes que hacer, ya tú me entiendes”, le dijo Tula Rodríguez. “Y ahí me quedo, ya está ya. Quería tener una orquesta, pero mucho. Ya me operé, ya no se puede”, agregó rápidamente el salsero. (Video: América TV)