¡Fuerte y claro! Roger del Águila se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras su regreso a la conducción de “Esto es Habacilar”, el pasado lunes 24 de enero. Y es que el público lo ha criticado por sus distintos chistes racistas en vivo, sin embargo, él dice no arrepentirse de nada.

En ese sentido, el popular ‘Chivito’ reveló los motivos exactos por los cuales decidió retornar a laborar para América TV tras la llamada de Mariana Ramírez del Villar.

“Hace una semana estaba en Chiclayo, vivo ahí y en Amazonas. No quería regresar a Lima, pero Mariana me llama, y dice que estaban en Pachacamac, me encanta la comida, es mágico. Me trauma (Lima), vivo en provincia, vendí todo y me fui”, comenzó diciendo para ‘Más Espectáculos’.

Asimismo, el popular presentador dijo también que se mudó a este distrito y va a laborar en bicicleta. “Volví para regalarle dinero a la gente”, finalizó diciendo al reportero.

