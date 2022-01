La modelo Spheffany ‘Tepha’ Loza descartó rotundamente tener un romance con Ignacio Baladán tras los rumores que empezaron a circular en las redes sociales.

A través de Instagram Stories, Tepha Loza aseguró que el uruguayo es simplemente un amigo: “Chicos, Ignacio solamente es mi amigo, un compañero de trabajo, hace tiempo que no lo veo”.

“Me lo crucé hace poquito en un evento y al día siguiente ya estaban especulando que yo salía con él, o sea, no entiendo, no puedo conversar, no puedo tener amigos, o sea, si yo me tomo foto con alguien, ¿ya?”, dijo Tepha Loza.

En ese sentido, Tepha Loza contó que por el momento no está saliendo con nadie, pues está enfocada en sus proyectos:

“No, no estoy saliendo con nadie, el mercado está pobre, amigos... pero no, no tengo el interés de salir con nadie ahorita, estoy enfocada al 100% en mis cosas”, manifestó.

Pese a ello, la hermana de Melissa Loza confesó que le gustaría estar casada y formar una familia: “Por mí, hace mucho tiempo que yo estaría así, comprometida, como una ama de casa, con perros, con hijos, con todo, pero no pues, todavía no me toca”, dijo Tepha Loza.

Fuente: Instagram Tepha Loza

