¡Nunca digas nunca! Ignacio Baladán rompió su silencio y decidió pronunciarse sobre las especulaciones sobre un posible acercamiento especial a Tepha Loza. Y es que el chico reality no descartó que sí pueda ocurrir algo entre ellos dos, pese a que hasta hace poco lo negó tajantemente.

Todo quedó al descubierto por el propio modelo, cuando conversó con las cámaras de “Más Espectáculos”, tras la última edición de “Esto es Habacilar”, donde desmintió tajantemente una pelea con Patricio Parodi por Luciana Fuster después que se dijera que estarían peleados.

Luego de unos instantes, el popular ‘chocolatero’ fue cuestionado nuevamente por la hermana de Melissa Loza, y esta vez sorprendió al asegurar podría pasar algo más que una amistad entre ellos.

“A Tefita la quiero mucho, por ahora no hay nada, pero si, nunca digo que no. No sé que pasa con Tefita, la vi en un evento con otros influencer, y le mando un beso, espero verla en EEG”, dijo el también modelo uruguayo.

