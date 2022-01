La exchica reality Michela Elías despotricó contra Esto es guerra y sus excompañeros del programa de competencias. En diálogo con Amor y fuego, aseguró que nunca volvería al espacio de América Televisión, ya que fue una terrible etapa en su vida.

“Uno se da cuenta, uno va escuchando que en la televisión no hay amigos y bueno, yo me di cuenta a la mala (...) Antes me moría por volver al reality, pero la verdad que ahorita tengo los peores recuerdos”, dijo Michela Elías.

La excombatiente contó que tuvo depresión mientras estaba en el programa: “(Estaba) deprimiéndome, sintiendo mi autoestima en el piso debido a que no me sentía querida ahí, pero la vida sigue y tengo otros proyectos en mente, así que para adelante”.

“En la tele amigos de verdad no, o sea, mis amigos son de toda la vida. Conocidos tengo varios, pero amigos no”, expresó Michela Elías.

La exchica reality aseguró que su experiencia en Combate fue diferente: “no, en Combate yo sí la pasé increíble. En Esto es guerra sí sentí otro ambiente”.

“Si no me supieron valorar en su momento ahí en este programa, porque realmente desde que entré sabía que me querían sacar, habían personas que no competían ni nada y a personas que se esforzaban como que no te daban consideración, pero ahora yo con mi nota, yo sé lo que valgo, qué pena que algunos no sepan cuánto valgo”, manifestó.

Según Michela Elías, sintió que no era importante para el programa: “Yo sentía que no me valoraban, como que no les servía. Dentro del reality en sí, hay personas que les funcionan, hay personas que no les funcionan y yo no les funcioné (...) A mí la tele me generaba mucha ansiedad, yo me acuerdo que cuando iba al canal se me aflojaba el estómago horrible”.

“Ni por toda la plata del mundo regresaría, ni siquiera me han llamado y no creo que me llamen porque, como te digo, nunca fui importante, nunca fui importante para ellos, o sea, nunca me sentí querida ahí”, concluyó.

Peluchín le da consejo de ojo

Rodrigo González respondió a Michela Elías y aseguró que así funciona la televisión: “Es un trabajo y en un trabajo los que te contratan buscan sus intereses, buscan su conveniencia y es así, obviamente hay trabajos en los que te puedes sentir mucho más cómodo que en otro, pero ya está (...) cuando una persona es camiseta espera que todos en su entorno sean como uno, y cuando no es se decepciona”.

“Si vas a esperar que Peter (Fajardo) te reconozca (...) no, mi amor, tú tienes que salir adelante por ti”, concluyó Rodrigo González.

