La modelo Michela Elías sorprendió a sus seguidores al recordar cómo lucía su cuerpo cuando enfermó de anorexia y bulimia nerviosa.

En Instagram Stories, la exparticipante de Combate reveló que tuvo estos desórdenes alimenticios desde los 15 años. En ese sentido, publicó dos fotos para mostrar cómo se veía a los 18 años, aún con la enfermedad.

“En estas fotos tenía 18 años y tenía anorexia y bulimia nerviosa, así estuve desde los 15, hasta que solita me di cuenta del daño que me estaba haciendo y decidí día a día luchar contra esto”, respondió Michela Elías cuando le preguntaron cómo empezó a amar su cuerpo.

De acuerdo a la exchica reality, se propuso superar esta enfermedad y luchar cada día; desde entonces, no volvió a recaer en la anorexia y la bulimia:

“Sabía que no dependía de nadie más que de mí misma y que lo que veía en la balanza no determinaba mi valor como persona, empecé a poner como prioridad mi salud y anotaba en mi diario cada día que pasaba sin vomitar o privarme de comer y así fue como pude salir y no he vuelto a recaer, ya 8 años”.

De otro lado, Michela Elías contó cómo va su lucha contra la depresión: “Cada día estoy mejorando, sigo tomando la medicación que me recetaron hace ya un par de meses y siempre cumpliendo con las sesiones semanales en psicología y con la psiquiatra”.

Fotos: Instagram Michela Elías

VIDEO RECOMENDADO

Novio saluda a Ethel Pozo por su cumpleaños

TE PUEDE INTERESAR