¡Fuertes declaraciones! Janet Barboza se llevó una gran sorpresa cuando la psicóloga Lizbeth Cueva se animó a opinar sobre su relación sentimental con Miguel Bayona.

Y es que todo se habría dado durante la última edición de “América Hoy”, cuando la especialista estuvo de invitada en el set para discutir el tema “Cuando se acaba el amor”, refiriéndose a la reciente ruptura de Pedro Loli y Fiorella Méndez.

“Creo que hay un respaldo de ellos como familia, y al margen que no hayan funcionado, creo que lo más importante es su hijo”, dijo la psicóloga.

Por su parte, la popular ‘Rulitos’ lamentó que no ve a su novio Miguel Bayona desde hace tres meses. Sin embargo, tras esta revelación, aseguró que está feliz con él, pues al menos “no le ha sacado la vuelta”.

Sin pelos en la lengua, la doctora aseguró que tal vez la conductora querría evitar una ruptura con su pareja, pues seguro no están en un buen momento. “Janet está en algo similar, y ella tal vez quiere aprender”, agregó.

Al escuchar a Lizbeth Cueva, la presentadora se quedó bastante sorprendida y hasta manifestó su preocupación por su relación con Bayona. “Lizbeth, cuando me dices eso, yo me preocupo. No diré más”, finalizó.

