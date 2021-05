Janet Barboza sorprendió a propios y extraños al anunciar que este sábado estará como invitada en el jurado de “El Artista del Año”; motivo por el que no dudó en advertir a Pamela Franco.

“El día sábado yo estaré de jurado en El Artista del Año. Confirmadísimo. Tu madre (Gisela Valcárcel) el día de ayer me llamó personalmente a decirme que vaya”, dijo en ‘América Hoy’.

Frente a ello, la popular ‘Rulitos’ le pidió a los participantes que se vayan preparando, pues ella llegará a decirles verdades fuertes sobre sus presentaciones.

“Conmigo nadie se la va llevar fácil. Yo no les voy a decir que están lindas ni guapos, no ,no, yo les voy a decir lo que realmente pienso. Pamela Franco prepárate, Fabio Agostini prepárate, Chikiplum prepárate y Josimar”, agregó.

Recordemos que la conductora de televisión viene cuestionando fuertemente algunas de las presentaciones de la pareja de Christian Domínguez, llegando incluso a discutir con el cumbiambero en pleno programa en vivo.

