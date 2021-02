Shirley Cherres afiló su lengua contra la pareja de Janet Barboza, Miguel Bayona, con quien salió ocho meses. La exporrista se lanzó con todo al decir que cuando salía con él, siempre usaba la misma ropa y hasta tenía mal aliento.

“A él le llamaba mucho el tema de entrar a la tele. Yo no le veía algún talento. Si tu sales con una persona y siempre lo miras con la misma ropa, medio resinoso no, por eso yo pedía bastante chicle, tenía mal aliento”, contó.

Además, según Shirley Cherres, Miguel Bayona tendría problemas con el alcohol. “Él a mi me invita a salir y ahí me entero que era pareja de Janet. También me dijeron que tenga cuidado en el tema del trago. Muchos han visto lo agresivo que se pone contigo cuando está entre copas”.

Antes de finalizar la nota para Magaly TV La Firme, Shirley Cherres aseguró que Miguel Bayona consiguió lo que quería con Janet Barboza. “Ya tiene su sugar mami”.

Previamente para Trome, dijo: “Magaly no es santa de mi devoción, pero hay que reconocer que (su esposo) canta bien y en la vida no se debe desmerecer el talento”, comenzó diciendo la rubia.

VIDEOS RECOMENDADOS

¿Cómo es estar con la mujer más amada y odiada?: Esposo de Magaly Medina se sinceró | OJO

¿Cómo es estar con la mujer más amada y odiada?: Esposo de Magaly Medina se sinceró | OJO

TE PUEDE INTERESAR