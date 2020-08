Janet Barboza reveló que la relación que mantiene con Miguel Bayona va por buen camino debido a que los dos se guardan una confianza para seguir y cumplir con las metas. “Creo que nos conocemos muy bien y somos cómplices, cuando él quiere hacer algo, yo lo motivo; y cuando yo quiero hacer algo, él me motiva. Confiamos en nosotros mismos. Creo que el secreto, además, es mirar en un solo norte, tener metas en común, y el carácter tiene mucho que ver, también, él tiene un carácter bastante bonito”, expresó.

¿Te fastidia cuando alguien habla de la diferencia de edad entre ustedes?

La verdad, la gente no habla de la diferencia de edad, lo hace por ahí algún medio, un programa de chismes, pero en el entorno, los amigos, la gente en mis redes sociales, no me pregunta por eso. Es más, creo que ni se dan cuenta de que hay una diferencia de edad, con eso te digo todo.

A través de tus redes expresas libremente lo que sientes y piensas, ¿esto te ha traído problemas?

El expresarme libremente en mi redes sociales ha traído que la gente me conozca como soy. Yo soy una persona que intenta ser muy objetiva, es decir, no me muevo por intereses particulares, no quiero caerle bien a alguien rajando de otra persona, o no quiero aliarme con una persona para conseguir algo, no, ¡detesto esas cosas! A la gente le encanta que hayan personas que hablen las cosas reales, porque la mayoría intenta caer bien y eso está bueno, es su elección, pero yo no, a mí, la verdad que me da bastante igual, así que digo lo que pienso y lo que siento.

¿En qué proyectos estás ahora?

Estamos intentando recuperar todos los salones y spas que cerramos por la pandemia, ya hemos logrado abrir siete, y estamos ahí, tratando de salvar los negocios, de hacer que prosperen. La cosa está muy difícil para todos, pero debemos continuar.

Janet Barboza y Miguel Bayona participaron del programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya” que se emitirá este domingo a las 7:00 p.m. por América TV.