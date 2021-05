Janick Macet pidió a los usuarios que paren los comentarios negativos hacia Andrea Meza, quien se convirtió en la ganadora del Miss Universo 2020. La Miss Perú decidió salir en defensa de su colega y respondió uno de los mensajes en redes sociales.

“Por eso me duele que la llenen de comentarios negativos, porque es mi amiga y la protegeré a como dé lugar. No se brilla apagando a otros, nosotras somos un claro ejemplo de unión, amor y amistad. Si me quieren apoyar, entonces paren el bullying”, escribió Janick.

La respuesta de la peruana se viralizó rápidamente, incluso Jessica Newton se mostró orgullosa y compartió una captura del mensaje en su perfil de Instagram.

“Toda una reina @janickmaceta. Esa es la manera de competir con la Banda Perú 🇵🇪. Felicitaciones @andreamezamx. Felicitaciones México. @missuniverse es una fiesta de la belleza donde todos debemos celebrar la diversidad y a todas las mujeres maravillosas que representan al mundo entero”, es la leyenda que acompaña a la instantánea.

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues la ingeniera de sonido compartió un nuevo mensaje en su perfil de Instagram en el que habló de su amistad con Andrea Meza y la felicitó por su logro en el Miss Universo, además pidió a los internautas que usen las plataformas para “llevar mensajes de amor”.

“Felicidades belleza. Andrea Meza, qué alegría haberte conocido, eres una persona que ilumina a todos los que la rodean, te quiero mucho y nunca olvidaré las risas que compartimos y los momentos que vivimos. ¿Podrán con este amor? ¡JAMÁS! Te deseo todos los éxitos en esta nueva etapa, que Dios te acompañe, bendiga y proteja siempre, aquí tienes una amiga para toda la vida. (No aceptaré ningún tipo de comentario negativo, más amor por favor, tod@s merecemos RESPETO. Utilicemos nuestras plataformas para llevar mensajes positivos) #stopbullying”, escribió.

