Janick Maceta, la peruana que quedó como segunda finalista en el Miss Universo 2021, reveló los problemas que tuvo que afrontar minutos previos a su presentación con el vestido de noche.

La modelo contó que tuvo que salir con el cabello sujetado con un collet de colegio, pues no tuvo tiempo de alistarse para la gala. Y es que a muchos llamó la atención de que no luzca un peinado más elaborado.

“No había nadie que me ayude a poner el vestido. No había nadie que me ayude a ponerme los zapatos. Yo pedía ayuda y nadie se me acercaba (...) Solamente vino mi amiga de Colombia y trataba de pegarme el arete. Luego vino Miss México y me ayudó a subirme el vestido”, reveló al programa Mujeres al Mando.

La modelo calificó toda la experiencia como “una locura”.

“Tanto tiempo planeando el peinado perfecto y salgo con un collet como niña colegio”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR