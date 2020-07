Jazmín Pinedo se encuentra en el ojo de la tormenta, tras haber sido ampayada saliendo del departamento de su expareja Jesús Neyra, donde durmió, ya que salió al día siguiente. Esto motivó diversas reacciones en las redes sociales, pero sin duda en Twitter fueron más contundentes al recordarle a la conductora de “Esto es Guerra” aquella vez cuando criticó a Alejandra Baigorria por haberse metido en la relación que Ignacio Baladán tenía en ese entonces con su expareja Silvana Alicia.

“Jajaja al estilo Alejandra Baigorria te ampayron saliendo corriendo del edificio de tu ex o de tu actual. Tanto que criticaste a la Baigorria uando salió corriendo de la casa de Ignacio Baladán”, le dijo el usuario Kamil. “Otra usairia identificada como Nancy Meléndez le dijo: “Ahora que se siente cuando hablan de ti al verte corriendo. Te acuerdas cuando te indignabas de Alejandra”.

Otros simplemente le recordaron a Jazmín que Neyra fue quien la engañó y por eso es que ambos terminaron. “Acaso nadie se acuerda que en Año Nuevo ella lo pasó con Jesús Neyra y él la filmó al día siguiente. Ella tenía la cara de ganadora como diciendo: ‘Ni te quejes que tú me hiciste cosas peores'”, así también “Ayer se vio que con @Jesusneyra no te importó el distanciamiento. Pura falsedad vendes en tus redes y en tu vida eres otra”. “Ella ahora está a full borrando comentarios en su Instagram, con lo de ayer su imagen quedó por los suelos,volver con su ex que le fue infiel y que al rato le vuelva a ser lo mismo. Eso es humillante”, señalaron.

LE DIERON SU APOYO

Pero otro grupo de usuarios le dio su apoyo a Gino Assereto por el desliz de Pinedo. “Bravo @GinoAssereto mejores cosas vendran y una gran mujer ,al final @jazminpinedo salio toda una joyita que nunca olvidó a su ex Jesús Neyra”, “Jazmín Pinedo como le vas a meter los cuernos a Gino a quien dio la vida por ti mana. Así no juega Perú tsmr”, le dijeron otros usuarios.

¿QUÉ DIJO JAZMÍN PINEDO SOBRE LA BAIGORRIA?

Jazmín cuando conducía el bloque de espectáculos de Latina enumeró la larga lista de romances de Alejandra para luego salir a criticar sin pelos en la lengua. “Pero si te das cuenta como una mujer puede andar por el mundo quejándose que le va mal en el amor, que la vida le golpea, la victimización a flor de piel constantemente. Cómo puede buscar que un hombre te tome en serio de esta manera, como tu puedes buscar que un hombre te ame y te respete, que sea el que te lleve de la mano dignamente, cómo puedes pedir que un hombre haga todo para hacerte feliz si tu te comportas de esta manera, como puedes exigir este tipo de trato si tu te comportas así”, disparó contra Alejandra llamándola mentirosa por haber sido ampayada saliendo de la casa de Baladán y minutos después ingresaba la pareja del uruguayo.