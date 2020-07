La conductora de “Esto es Guerra”, Jazmín Pinedo, no pierde la oportunidad para gritar a los cuatro vientos su soltería, tras haber terminado su relación con Gino Assereto. Y es que en una reciente entrevista para “Estás en todas”, la modelo se animó a revelar detalles de su situación sentimental.

Durante la conversación con Sheyla Rojas, la popular ‘chinita’ descartó totalmente tener algún pretendiente. “Tú que estás soltera ¿los pretendientes están ahí?”, fue la pregunta de la exchica reality.

“No hay tantos pretendientes, me los han ido ‘yuntando’, pero la verdad es que prefiero no dar especificaciones porque no necesito, no me pretendan”, aseguró la compañera de Gian Piero Díaz.

Asimismo, Jazmín espantó a todos sus galanes con esta peculiar frase. “Peruana que se respeta elige. No me llames, yo te llamo”, dijo entre risas.

Recordemos que hace algunas semanas, la exvengadora fue vinculada sentimentalmente con su ex, Jesús Neyra, tras ser ‘ampayada’ saliendo del departamento del actor. Jazmín ha decidido no pronunciarse sobre estas imágenes por el programa de Magaly Medina.

