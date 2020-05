Gino Assereto protagonizó el momento más emotivo de “Esto es guerra” cuando la producción le pidió enviarle un mensaje a su pequeña hija, a quien no ve hace más de dos meses por la cuarentena.

"Yo no sé la situación que puedan estar pasando las familias en este momento. Para mí es muy difícil, lucho conmigo mismo por saber si verdaderamente vale la pena hacer tantos sacrificios”, dijo Gino en el set.

El chico reality contó que se acercó a la casa de su hija, pero solo para verla por la ventana: “Ayer fue a verla de lejos porque no me atreví a entrar a la casa y se puso a llorar porque no podía darle un beso”.

Por su parte, Jazmín Pinedo le dedicó emotivas palabras a su expareja y le prometió que pronto estarán juntos otra vez: “Eres un papá maravilloso (...) tienes dos princesas que te están viendo en este momento, que te aman con todo su corazón y lo único que tengo que decirte es que eres un valiente. Te agradezco”.

Jazmín llora desconsoladamente por Gino - diario Ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Tula Rodríguez revela problema de salud de su hija

Tula Rodríguez revela problema de salud de su hija - diario Ojo