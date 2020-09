Luego que el nuevo programa de Rodrigo González “Peluchín” y Gigi Mitre, “Amor y fuego”, difundió un video de Jazmín Pinedo junto a Gino Assereto, la conductora del reality “Esto es guerra” decidió pronunciarse al respecto en conversación con “América Espectáculos”.

La figura televisiva recalcó que ella y su expareja sentimental tienen una cordial relación por su menor hija en común.

“Yo creo que la gente se sigue sorprendiendo de vernos a mí y a Gino (Assereto) juntos cuando no tendría que haber ninguna sorpresa. Somos dos papás que tenemos una excelente relación y que se van a seguir juntando por el bien de mi hija”, explicó Pinedo para “América Espectáculos”.

Además, la presentadora descartó que actualmente se encuentre enamorada y resaltó que no tiene intenciones de salir con nadie por el momento. “No estoy saliendo con nadie, no estoy con nadie, no quiero estar con nadie”, dijo.

En otro momento se refirió al video que emitió el programa “Amor y fuego” de Willax TV y pidió a la prensa a no entrometerse en su vida sentimental.

“No entiendo el afán de la prensa de vincularme con alguien (...) yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie”, cuestionó Pinedo.

Jazmín Pinedo habla de su actual relación con Gino Assereto. (Video: América TV)

Gino Assereto dice seguir amando a Jazmín Pinedo

Gino Aseretto repite que ama a Jazmín Pinedo. (Video: América TV)

