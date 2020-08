La conductora de “Esto Es Guerra”, Jazmín Pinedo, estuvo por videollamada conectada con el programa “En Boca de Todos”, donde le consultaron sobre su actual estado sentimental.

Los conductores de “En Boca de Todos” quisieron saber si actualmente Jazmín Pinedo está saliendo con alguien, pero ella lo descartó. Por el momento la popular “chinita” está soltera y no piensa enamorarse.

“No nadie, es un tema interesante. Estoy sola y estoy bien, aunque no estoy sola porque para mí el amor no solo proviene de una pareja, me dan el amor más bonito del mundo que me lo dan todo el día y es de mi hija”, respondió Jazmín Pinedo.

Sin embargo, Tula Rodríguez quiso saber si no estaba interesada en un hombre, pero Jazmín Pinedo puso el “stop”, para decir que no quiere estar con nadie ahora. “No hablo con nadie, no salgo con nadie y no quiero estar con nadie ahorita en mi vida”.

Finalmente, Jazmín Pinedo, en son de broma añadió: “Los sigo ahuyentado como hobbie”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Arequipa: PNP construye cuarto de esteras para que anciano de 82 años no pase frío

Arequipa: PNP construye cuarto de esteras para que anciano de 82 años no pase frío (Video: PNP)

TE PUEDE INTERESAR