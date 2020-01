Jazmín Pinedo, quien ahora es la flamante conductora de “Esto Es Guerra” le respondió a Latina tras enterarse de la posible demanda millonaria que le entablarían y que es casi medio millón de soles.

La popular “chinita” lamentó lo que está pasando, pero aseguró que eso solo se verá de manera legal. “Qué pena, me sorprende pero eso ya se verá por lo legal, abogada no soy. Mi contrato ya terminó hace una semana. Igual los agradezco y tengo mucho cariño”.

Jazmín Pinedo aseguró que igual le tiene mucho cariño a sus excompañera de trabajo, ellas son: Karen Schwarz y Cathy Sáenz.

Sobre conducir Esto Es Guerra, Jazmín Pinedo se mostró muy emocionada y dijo que ella tiene algo que los demás conductores no han tenido: el haber sido guerrera y ahora conductora.

“Estoy demasiado feliz y agradecida. Para mi fue alucinante recibir la llamada de Peter Fajardo y ProTV, quienes me han dado la confianza para estar al frente de un programa como Esto Es Guerra”.

“No creo que sea difícil dirigir a un grupo de guerreros, yo me he caracterizado de ser una líder hasta en mi vida. No va ser complicado trabajar con nadie”, agregó.

Jazmín Pinedo tras su ingreso a “Esto es guerra”: “Se presentó la oportunidad, no lo dudé y la tomé”

