Rodrigo González y Gigi Mitre insistieron en que existe una enemistad entre Karen Schwarz y Jazmín Pinedo. Durante el programa “Amor y fuego”, los conductores aseguraron que fueron testigos de la pelea.

“Antes de ayer, la Karen -más conocida y con cariño- como la mosca muerta (...) puso como que ‘ay, me quieren crear una pelea, siempre creando enemistades’”, comentó Rodrigo González.

El conductor dejó entrever que Jazmín Pinedo les había contado el problema que tuvo con Karen Schwarz: “Parece que como yo lo digo y ella hace la de la mosquita muerta (...) ha dicho ‘me quieren crear una enemistad con la Jazmín Pinedo, con la que yo me llevaba tan bien’. Gigi, tú que trabajaste en Latina tanto tiempo y sabes y además, no solamente eso, Jazmín vino (...) parecía que nos espiaban”.

“¿Qué cosa decía la propia Jazmín Pinedo de que la estaban obligando a trabajar con alguien a quien no podía ni ver?”, preguntó el presentador de “Amor y fuego”.

Por su parte, Gigi Mitre aseguró que fue testigo de la enemistad: “No hay mucho que decir, ya lo hemos comentado. Ella no quería trabajar con Karen y Susana la estaba obligando prácticamente, porque como Jazmín tenía aun contrato, ella quería forzar la situación para que conduzcan un programa, cosa que Jazmín no quería de ninguna forma, tanto que llegó a mandar una carta notarial”.

“Nadie me lo contó, yo estaba”, agregó.

Asimismo, Rodrigo González aseguró que Jazmín Pinedo no le responde los mensajes a Karen Schwarz: “¿La de siempre? La de siempre porque es la verdad, es la que siempre hiciste, la que siempre hacía y la que todo el canal lo sabe, la que te aguantan. La Jazmín no tenía ganas de aguantarte, no tenía ganas de reírte la gracia, no tenía ganas de repostearte, así como ahora que le ponen en tus historias de Instagram ‘@jazminpinedo’ y ‘@jazminpinedo’ te deja en visto, en ningún momento te repostea y te da la razón”.

VIDEO RECOMENDADO

Allison Pastor en América Hoy

Allison Pastor no pudo evitar quebrarse al hablar de la frustración que le genera todo lo que se ha dicho sobre ella y su participación en el programa Gisela Valcárcel. (Fuente: América TV)

TE PUEDE INTERESAR