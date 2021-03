¡Qué buen gesto! Jazmín Pinedo sorprendió a propios y extraños al darle la noticia a Brian Aguilar, un joven patinador que ayuda a sus padres a vender marcianos, y quien fue víctima del robo de sus patines hace algunos días.

Y es que la conductora de “En Boca de Todos” se conmovió con el caso y decidió brindarle su ayuda al estudiante. “Yo empecé a trabajar desde los 16 años y me pagaba los estudios sola y hacía las cosas al mismo tiempo, por eso no pude terminar mi carrera. No quisiera que eso te pase a ti”, comenzó diciendo.

“¿Qué te parece si tú y yo hacemos un trato? Qué te parece si yo me comprometo en pagarte el ciclo completo y tú te dedicas a estudiar y ayudar a tu mamá...¿Tenemos un trato?”, agregó muy emocionada la popular ‘Chinita’ al joven que, en el 2019, representó al Perú en una competencia de patinaje en Barcelona.

Brian Aguilar no dudó en agradecerle a Jazmín Pinedo por su noble gesto y se comprometió a sacar buenas notas y enviárselas por medio del Instagram.

Jazmín Pinedo se compromete a pagar estudios de joven- Ojo

TE PUEDE INTERESAR