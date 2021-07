La exconductora Jazmín Pinedo realizó su primera presentación en la pista de baile de “Reinas del Show” este sábado 3 de julio. Tras recibir un puntaje bajo, la ‘chinita’ aclaró que no es bailarina profesional.

“Es complicado porque para mí esto es nuevo y siento que la gente tiene como otra perspectiva, algunos creen incluso que yo ya he concursado en algún reality de baile y no es así, pero entiendo”, declaró Jazmín Pinedo a diario OJO.

La expresentadora de “Esto es guerra” sorprendió al revelar que no esperaba tener un buen puntaje con su primera presentación y que mejorará con el tiempo.

“Es normal, yo no esperaba que me dieran un super puntaje ni que me dieran devoluciones maravillosas porque yo no soy bailarina, para mí esto es un aprendizaje total y además de aprendizaje, quiero disfrutarlo”, indicó.

“Para mí ha sido una semana bien intensa, siento que ahora después de esto voy a dormir en un ratito”, agregó.

De otro lado, Jazmín Pinedo aseguró que la producción no la ha tratado con favoritismo:

“Estoy acostumbrada a trabajar bajo presión, pero sí sentía que la gente tenía una perspectiva de que yo era JLo, creo que con esto se han dado cuenta que no hay ningún favoritismo, yo he venido aquí a divertirme”.

Crítica de Santi Lesmes a Jazmín Pinedo en su primera presentación - diario OJO

