La conductora Jazmín Pinedo confirmó recientemente que tiene un nuevo galán, quien es de nacionalidad uruguaya, luego de estar varios años soltera. Poco antes del Año Nuevo 2023, la ‘chinita’ compartió las primeras imágenes con su pareja.

El 30 de diciembre de 2022, todavía en Lima, la ‘chinita’ publicó un video en el que se observan los pies y la sombra de un hombre, quien sería su nuevo galán. Además, la conductora de televisión puso un emoji de corazón blanco.

Aparentemente, la pareja fue a cenar antes de viajar a Tulum, México, lugar desde donde Jazmín Pinedo compartió más imágenes.

Entre los videos publicados desde México, hay uno que Jazmín Pinedo graba desde una cuatrimoto. En este video se ve que es un hombre quien está manejando el vehículo.

Jazmín Pinedo confirmó vacaciones con su nuevo galán

En el programa ‘Más Espectáculos’, Jazmín Pinedo no se molestó cuando ‘Choca’ Mandros le preguntó por sus vacaciones de Año Nuevo: “No me importa que me preguntes ¿sabes por qué? Porque no me voy a esconder de nadie, yo no tengo que darle explicaciones a nadie”.

“¿Con quién te vas de vacaciones?”, preguntó ‘Choca’ Mandros. “Con un chico guapo, hermoso, sí, lindo”, confirmó la ‘chinita’.

Fuente: Instagram @jazminpinedo

TE PUEDE INTERESAR