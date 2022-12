Este 29 de diciembre de 2022, la conductora reveló que se irá de vacaciones con su nuevo galán de nacionalidad uruguaya. Durante el programa ‘Más Espectáculos’, ‘Choca’ Mandros bromeó con su compañera: “No voy a preguntar eso, señor productor. ¿Usted quiere, señor productor, que yo esté preguntando con quién se va a ir de vacaciones? Yo no voy a preguntarle con quién te vas a ir de vacaciones”, dijo entre risas. “No me importa que me preguntes ¿sabes por qué? Porque no me voy a esconder de nadie, yo no tengo que darle explicaciones a nadie”, respondió Jazmín Pinedo. “¿Con quién te vas de vacaciones?”, preguntó ‘Choca’ Mandros. “Con un chico guapo, hermoso, sí, lindo”, dijo la ‘chinita’ muy emocionada. “¿Me estás cargando, de verdad, querida?”, dijo ‘Choca’ imitando el acento uruguato.