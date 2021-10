La exconductora Jazmín Pinedo reveló que se reencontró con Arianna, la hija mayor de Gino Assereto, y pasaron un buen momento juntas.

A través de Instagram, Jazmín Pinedo compartió varias fotos y videos junto a su hija Khaleesi y la hija de Gino Assereto, quien actualmente se encuentra en Chancay trabajando.

Foto: Instagram Jazmín Pinedo

“Cenita con las más lindas. Salud por ese tiempo que vale oro”, se lee en la publicación de Jazmín Pinedo.

Foto: Instagram Jazmín Pinedo

Jazmín Pinedo también respondió a un usuario sobre su relación con la adolescente. Y es que la ‘chinita’ la conoció cuando era tan solo una niña:

Foto: Instagram Jazmín Pinedo

“Ari y yo nos conocemos desde que ella tenía la misma edad que tiene Khalee ahora y un pedazo de mi corazón siempre será suyo”, se lee en la publicación.

Foto: Instagram Jazmín Pinedo

Gino Assereto pide disculpas a Jazmín Pinedo

Luego que la ‘chinita’ dijo que Gino Assereto le pidió la mano, pero la “estafó” porque nunca se casaron, el exchico reality pidió disculpas públicas a la madre de su hija.

“Todo lo que puede generar una sola palabra. Eso es lo que ella piensa, opina y yo lo respeto. No tengo nada que hablar. No lo comparto, yo cometí un error, no voy a hablar de detalles porque no es el momento, pero si hay algo que cometí fue un error, el de adelantarme a algo”.

“Al final pienso que el único responsable de lo que sucedió soy yo, no ella. A la ‘China’ la culpan de todo, pero no es culpable de nada. Yo, igual, si esas palabras son profundas, le puedo pedir disculpas, no quise ocasionar eso. Le deseo lo mejor, siempre se lo he deseado”, dijo Gino Assereto.

VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens y Valeria Piazza en ‘América Espectáculos’

Conductora sorprendió a modelo.

TE PUEDE INTERESAR