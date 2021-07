Mientras Latina le ganara en primera instancia a Jazmín Pinedo el juicio por el cual debe pagar 450 mil soles como penalidad a la casa televisiva, la modelo y conductora de televisión decidió publicar una foto con un fuerte mensaje.

Jazmín Pinedo quiso mostrarse fuerte en Instagram y por ello compartió una foto con la siguiente descripción: “las mujeres fuertes no juegan a ser víctimas, no se muestran patéticas y no culpan a nadie. Ellas se ponen de pie y se enfrentan”.

La publicación de Jazmín Pinedo generó de inmediato que los usuarios lo relacionaran de inmediato con el tema legal que enfrenta con Latina y muchos le enviaron buenos deseos, estando seguros de que saldrán adelante.

“Fuerza! La justicia siempre llega y tú la obtendrás”, “Todo se resolverá a tu favor!! mucha buena vibra”, “Vamos chinita, la justicia tarda pero llega” o “Exacto, tu eres fuerte y pasarás este obstáculo con valentía”, fueron algunos de los mensajes que respondió Jazmín Pinedo con un “gracias”.

Sin embargo, hubo uno en especial que no le habría gustado, pues una usuaria le dijo que como mujer valiente, pagará a Latina.

“Tu mismo lo has dicho como excelente mujer pagarás tu demanda por no ser madura para tomar decisiones”, le escribió; a lo que Jazmín Pinedo respondió: “Jajajaja déjame reírme un poco! Bendiciones!”.

