La conductora de Esto Es Guerra, Jazmín Pinedo, habló con el programa “Estas en Todas" sobre el distanciamiento entre Gino Assereto y su hija por culpa de la pandemia del coronavirus o Covid-19.

De acuerdo al avance del programa, la popular “Chinita”, Jazmín Pinedo, se habría puesto sensible al recordar que esta ha sido una situación difícil para los tres: su hija, Gino Assereto e incluso para ella.

Con los ojos llenos de lágrimas, Jazmín Pinedo dijo para “Estas en Todas": “No ha sido fácil porque ella extraña a su papá”, dijo.

Ya en “Esto Es Guerra”, Jazmín Pinedo, lloró también rompió en llanto cuando Gino Assereto lloró por estar alejado de su menor hija.

“No puedo hablar de eso, no puedo, me parto”, dijo inicialmente Gino Assereto, al recordar que no puede ver a ninguna de sus dos hijas desde que inició la cuarentena; mientras Jazmín Pinedo se quebró.

