El 6 de enero de 2023, Jazmín Pinedo sorprendió a sus seguidores al compartir más imágenes de las vacaciones que tuvo junto a su actual pareja, un uruguayo que se llamaría Pedro Araujo.

A través de Instagram Stories, la ‘chinita’ compartió varios videos del viaje que realizaron a Tulum, México. Según las imágenes, la pareja disfrutó de las playas y de las bebidas refrescantes.

Además, Jazmín Pinedo publicó videos de su viaje a la selva peruana junto a su novio.

¿Qué dijo ‘Samu’ sobre el galán de Jazmín Pinedo?

Recientemente, Instarandula difundió imágenes del galán uruguayo de Jazmín Pinedo. “Uy, ¿qué pasó? se busco el clon de Gino Assereto”, dijo Samuel Suárez entre risas.

“Seguro que si no me decían que no era él, yo pensaría otra cosa, igualito. Te das cuenta por donde van los gustos de Jazmín, altote, delgadito, el mismo perfil, ¿cómo te vas a buscar a clon de Gino?”, cuestionó.

