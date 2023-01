Fuertes declaraciones. Jazmín Pinedo quiso dejar atrás las diferencias con Micheille Soifer y para evitar “chocar” con ella, sorprendió a propios y extraños al decidir salir corriendo del set de “Más Espectáculos”, luego que Choca Mandros recordara que el tema “Bombón asesino” no lo hizo la exchica reality, sino la mexicana Ninel Conde.

Frente a ello, la popular ‘Chinita’ salió corriendo del set para evitar que los seguidores de la popular cantante la critiquen en redes sociales por dicho comentario, ya que en algún momento ella deslizó algo similar y la popular ‘Michi’ se molestó bastante con ella.

“Una vez le dije eso y ella se molestó conmigo. ¿Le estás diciendo copiona a Michelle? ¿Qué pasa? No, me voy... Yo no tengo nada que ver con esto, yo no trabajo con él”, dijo la modelo entre risas.

A su favor, Choca Mandros destacó la calidad artística de Micheille, pero aseguró que todos los artistas hacen un remix de la canción más popular del momento, lo mismo que habría hecho la exchica reality.

