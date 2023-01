Este martes 3 de enero de 2022, el portal Instarándula reveló las primeras imágenes de la nueva pareja de Jazmín Pinedo, quien celebró Año Nuevo junto a su galán uruguayo en Tulum, México.

Aunque la conductora de “Más Espectáculos” no quiso revelar la identidad de su nuevo amor en redes sociales, las seguidoras de Samuel Suárez lo descubrieron y se percataron de un curioso detalle.

¿Qué dijo Samuel Suárez sobre la nueva pareja de Jazmín Pinedo?

El querido ‘Samu’ Suárez se quedo en shock tras conocer al nuevo pretendiente amoroso de Jazmín Pinedo y es que, al parecer el uruguayo tendría un gran parecido con Gino Assereto, ex de Pinedo.

“Jazmín Pinedo con su nuevo galán en el aeropuerto de Cancún”, le contó una usuaria al periodista de espectáculos, quien se quedó totalmente sorprendido con las imágenes.

“Uy, ¿qué pasó? se busco el clon de Gino Assereto” , dijo entre risas. “Seguro que si no me decían que no era él, yo pensaría otra cosa, igualito. Te das cuenta por donde van los gustos de Jazmín, altote, delgadito, el mismo perfil, ¿cómo te vas a buscar a clon de Gino?” , cuestionó.

Fotos y Video: (Instarándula | Instagram/@ginoasseretocarpena).

TE PUEDE INTERESAR