Sin pelos en la lengua. Gino Assereto sorprendió a propios y extraños al mostrar mediante sus redes sociales que pasó Año Nuevo junto a su hija Khalessi, fruto de su relación con Jazmín Pinedo, quien se encuentra disfrutando de México junto a su nuevo misterioso galán.

Y es que el chico reality dejó atrás los malos momentos y decidió empezar el 2023 mostrándose seguro de lo que desea y lo que no. Es por esa razón que decidió utilizar sus redes para responder algunas interrogantes sobre su vida privada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el modelo compartió una fotografía donde muestra sus tatuajes y a manera de reflexión puso el siguiente mensaje: “Con tu información viví el milagro, encontré la luz y sentido a mi paso por este mundo... Este 2023 seguimos en el camino”, expresó.

Sin embargo, Aseretto no esperó que un cibernauta lo cuestionara y le aconsejara que por el bienestar de su pequeña hija debía retomar su relación sentimental con la conductora de “+ Espectáculos”. “Kaleesy sería más feliz si regresan tú y la ‘chinita’. Inténtelo”, le dijo un usuario.

En ese sentido, Gino no se quedó callado y aseguró que el amor que siente por su hija es tan grande, que no necesita que sus dos padres estén juntos. “La felicidad no requiere dependencias”, respondió fuerte y claro.

TE PUEDE INTERESAR