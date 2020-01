Esta semana, Jazmín Pinedo ha estado ausente en el programa “Mujeres al mando”, el cual ha quedado a cargo de sus compañeras Karen Schwarz y Cathy Sáenz.

En medio de su ausencia en el programa de Latina, el programa “Esto es guerra” lanzó la promoción de su nueva temporada, que se estrena este lunes 27 de enero.

¿La nueva conductora?

En el avance que ya se muestra por América Televisión, se muestra las fotos de varios “posibles” jales del programa, entre ellos Jazmín Pinedo.

Esto causó alarma en muchos de los seguidores de Jazmín Pinedo, pensando en que la ‘chinita’ se podría mudar de canal y volver a “Esto es guerra” como conductora.

Al ser consultada sobre su ausencia en “Mujeres al mando”, la conductora aseguró que se encontraba de vacaciones; sin embargo, esto también sorprendió a muchos ya que ella acaba de tener vacaciones en el programa de Latina.

No obstante, Jazmín Pinedo explicó que no había completado sus vacaciones y decidió tomar más días: “no, no las tomé completas porque no podía Karen ya tenía planeado su viaje ahora que está de vuelta pude completarlas”, explicó la ‘chinita’.

