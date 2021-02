El esperado sketch referente al presidente de la República, Francisco Sagasti, por fin vio la luz. Este salió por las pantallas de ATV, en el nuevo programa de Jorge Benavides, “JB en ATV”.

Al inicio del sketch, los actores cómicos recordaron que este sketch no había salido a la luz y que por fin los televidentes lo iban a ver.

Además, Jorge Benavides, en su personaje de Francisco Sagasti, también se refirió al respecto, pero fiel a su estilo lo hizo de manera jocosa.

“Quisiera aclarar un tema muy importante, yo no he tenido nada que ver con que ese sketch no haya salido al aire. Yo no conozco al señor Jorge Benavides ni en pelea de perros, ni lo quiero conocer. Yo tengo un nivel cultural que no me permite ver ese tipo de programas”.

Recordemos que Jorge Benavides y su equipo dejaron Latina y el programa “El Wasap de JB” y este sketch no pudo salir por ese canal.

