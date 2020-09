Una guerra de nunca acabar. Jean Deza decidió pronunciarse respecto a las acusaciones de su ex, Jossmery Toledo, quien señala haber sido víctima de maltrato físico y psicológico por parte del futbolista durante los cinco meses que duró su relación, con convivencia incluida.

El jugador de Binacional en conversaciones con el programa “Modo Espectáculos”, aseguró que él cambió la vida de la joven ‘influencer' tras llevarla a vivir de San Juan de Lurigancho, a un exclusivo departamento ubicado en San Isidro.

“Ella bien me decía: ‘pégame para destruirte tu carrera’. Es una malagradecida, eso es lo único que me fastidia. Yo le cambié la vida a ella, de San Juan de Lurigancho a San Isidro, pero la señorita sabe todo lo que he dado, ella nunca ha tenido tanta plata”, comenzó contando.

“¿Tú sabes por qué ella tiene esos moretones? Los tiene porque no me dejaba dormir, ella me agarraba y yo como hombre: ‘suéltame, déjame dormir’. Quería 20 mil soles para dejarme. Me dijo: 'dame mil soles por indemnización”, expresó muy ofuscado el deportista.

Jean Deza arremete contra Jossmery Toledo - Ojo