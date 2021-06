El cantante Jean Paul Santa María tuvo comentarios discriminatorios contra las personas que viven en regiones del interior del Perú. Estas opiniones fueron publicadas en su cuenta de Instagram y, ante la ola de críticas, el esposo de Romina Gachoy decidió eliminar el post.

Sin embargo, la página Ultima Noticia hice una captura de pantalla de lo que escribió Jean Paul, haciéndose viral en las redes sociales.

¿Qué fue lo que dijo el ex de Angie Jibaja? Jean Paul se pronunció por los recientes resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que favorecen al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. El cantante mostró su enojo por las denuncias de supuesto ‘fraude’ y la gran cantidad de actas impugnadas.

“Más de 1000 actas impugnadas en Lima. ¡Jamás pues! Nunca se vio algo semejante en ninguna elección. Y menos en Lima, que el nivel cultural es superior al resto de regiones como para que impugnen tantas actas como si fuera puro analfabeto o puro desadaptado a votar. Y Ojo, no es por menospreciar, realmente la educación en Lima es mejor. ¿Por eso vienen de provincia a Lima, para estudiar no? Y por algo se quejan en provincias de que no hay educación, entonces, no se pasen. Hasta para hacer fraude son lerdos”; fueron los comentarios de Jean Paul.

Cientos de usuarios criticaron duramente al cantante, tildándolo de racista. Por esta razón, el cantante pidió disculpas y explicó el motivo de su frustración.

“Sinceramente no era mi fin generar todo esto ni hacer sentir mal a nadie. Al igual que todos tengo temores y mas allá de eso solo deseo lo mejor para el país y para todos. De verdad que mil disculpas. Borraré esa historia y tendré más cuidado en adelante con los que escribo. ¡Mil disculpas!”, agregó.

