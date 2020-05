El cantante Jean Paul Santamaría no quiso pasar la oportunidad del Día de la Madre para resaltar toda la labor que hace su pareja Romina Gachoy con los hijos de la modelo Angie Jibaja.

A través de Instagram, Jean Paul Santamaría resaltó el cariño que les tiene a los pequeños desde que llegaron a casa.

“Creo que es mucho más valorable el ser madre de hijos que no son tuyos biológicamente y tú lo eres día a día, sin diferencias, ni reparos, sin escatimar. Desde que los chicos llegaron a nuestras vidas (...) tú has sido un solo de entrega diaria. Has hecho cosas por ellos que sólo nosotros sabemos, has hecho cosas por ellos que sólo se hacen cuando se ama de verdad”, escribió Jean Paul Santamaría.

Agregó que todo ha sido un proceso desde que los hijos de Angie Jibaja llegaron casa.

“Quienes han sido parte de este largo proceso han sido testigos de tu entrega y de tus ganas de ser la mejor versión de ti misma para ellos”, acotó

Actualmente, los hijos de Angie Jibaja, ya se han acostumbrado a vivir con Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. A esta última, la hija de la modelo le regaló una canción por el Día de la Madre.

VIDEOS RECOMENDADOS

Surquillo: hombre utilizó uniforme militar para incumplir aislamiento social

Surquillo: hombre utilizó uniforme militar para incumplir aislamiento social 11/05/2020

TE PUEDE INTERESAR