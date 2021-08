La boliviana Jeannine Gónzales , quien hace algunos años reveló que tuvo un affaire con Christian Domínguez , habló sobre la actual relación del cumbiambero con Pamela Franco , de la cual se le ve muy enamorado y hasta con planes de boda.

La exconductora de televisión, que ahora se dedica al deporte en su país natal a través de clases de Zoom, asegura que Christian Domínguez no ha cambiado y sigue de ‘picaflor’ como años atrás.

“Ese tipo de hombre no cambia nunca. Cuántas mujeres desde que yo estoy en los medios de allá (en Perú). Es su forma de ser que no puede estar con alguien para siempre”, expresó la modelo a Trome.

“Yo sé que el amor no es para siempre, mira, los matrimonios no duran, ya no es como las épocas de antes. No lo crucifico, sino que es su forma de ser. No miro sus redes por eso no sé su vida”, añadió la altiplánica al mencionado diario.

