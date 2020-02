Tras estar en el ojo de la tormenta por las recientes declaraciones de su madre, Rosario Guadalupe, Jefferson Farfán ha preferido el silencio.

Sin embargo, en su cuenta de Tik Tok - donde tiene más de 124 mil seguidores - el futbolista de la Selección Peruana ha dedicado unas cuántas palabras a sus dos menores hijos, luego de las fuertes críticas de Doña Charo contra Melissa Klug, a quien tildó de ‘mala madre’.

Primero, compartió un video con varias fotografías familiares con sus hijos, la cual tenía el siguiente mensaje: “Mi amores, los amo hijos”. Y esta madrugada, compartió un reportaje del programa “Teledeportes”, el cual mostraba las habilidades con la pelota de su hijo mayor con Melissa Klug, Adriano.

Pese a lo tierno de los videos, los usuarios han llenado la cuenta con comentarios negativos.

En Día D, la madre del futbolista afirma que sus nietos están “entrenados”: “Y que no me venga a recoger porque no voy a ir y el chiquitito dice ‘sí, no vamos a ir’. O sea, los dos estaban bien entrenados”.

Doña Charo, además, comentó que sus nietos solo hablan sobre cosas materiales: “Cosas así hablaban, puras cosas materiales hablaba".

En otro momento, la madre de Farfán indicó que pese a que “quiere” a sus nietos, ellos están “contaminados”: “Ya están contaminados. lo siento mucho, es la verdad, los quiero, los adoro a mis nietos, pero ya están contaminados”.

