La noche de ayer, doña Charo Guadalupe, mamá del futbolista Jefferson Farfán, sacó toda su artillería pesada en contra de su exnuera, Melissa Klug, con quien se supo siempre tuvo una mala relación.

Eso no es todo, doña Charo tildó a Melissa Klug de mentirosa y afirmó que su hijo conoció a la chalaca cuando este estaba a punto de irse a vivir a Alemania.

“De donde sale la señora Klug diciendo que de juveniles (estaban), si Meche (su expareja) tiene peluches de Alianza, fotografías de Alianza, tiene fotografías conmigo cuando ha sido enamorada de mi hijo, hasta que se fue a Holanda”, señaló doña Charo en una entrevista con Día D.

Sin embargo, el mismo Jefferson Farfán desmintió a su madre, pues en una entrevista, de hace varios años, el propio '10 de la calle' confirma que Melissa Klug fue su gran apoyo cuando no era nada.

“Melissa está siempre en los momentos que yo más la necesito: momentos malos, momentos buenos. Ella me conoció cuando estaba en uno de mis peores momentos, cuando recién estaba en Alianza”, confesó y de esta manera, sin querer, desmiente lo dicho por doña Charo, apenas la noche de ayer.

“De verdad que siempre he estado agradecido porque me ha apoyado cuando han venido cosas muy fuertes y ella siempre ha estado ahí. Aparte feliz de que me haya dado el hijo que tengo”, agregó la ‘foquita’ en ese entonces.