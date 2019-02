Jefferson Farfán dice cómo le gusta las mujeres, pero no coincide con Ivana Yturbe (VIDEO)

Jefferson Farfán sorprendió a todos al revelar que prefiere a las mujeres rubias, cuando era entrevistado por su amigo Jesús Alzamora en su programa “La Banca”, que se emite por su canal de YouTube.

El delantero del Lokomotiv de Rusia conversó durante casi media hora con el mago y soltó ese detalle que dejó pensando a más de uno, luego de que confirmara su relación con Ivana Yturbe, la popular “Princesa Inca”, quien no calza físicamente con lo mencionado por la “Foquita”.

MÁS REVELACIONES

Por otro lado, el deportista peruano contó que sería “choro” si no hubiera sido futbolista.

“¿Sabes dónde estuviera ahorita? Estaría en la esquina con ‘Mandingo’. Yo y ‘Mandingo’ ahí, ‘ajustando’ a la gente. O sino, en el Estadio Nacional revendiendo entradas”, manifestó el número “10” de la selección nacional de fútbol.

SUEÑO

Jefferson Farfán, quien compartió que el gol contra Nueva Zelanda fue uno de los más emocionantes de su carrera, contó que uno de sus sueños es terminar su carrera jugando en Alianza Lima junto a su compadre Paolo Guerrero.

“Ya me veo jugando en Alianza Lima. Unos años más, y me veo disfrutando junto a Paolo Guerrero. No sé a qué edad; pero será en un tiempo no muy lejano, cuando el cuerpo me diga ‘stop’”, detalló la “Foquita”.

