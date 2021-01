¿Pasó algo más? Giuliana Barrios realizó una trasmisión en vivo junto con su hermana Brunella, donde ambas se dejaron ver muy alegres y tomando un poco de alcohol en la comodidad de su hogar.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños es que la curiosidad de los usuarios llegó al límite de preguntarle a la modelo por el presunto acercamiento con Jefferson Farfán, con quien se le vinculó hace algunos meses.

“¿Es verdad o falso que tuviste un choque y fuga con Farfán”, le consultaron. “Falso, eso fue falso”, respondió Barrios. Sin embargo, la hermana de Giuliana comenzó a bromear mucho con dicha pregunta.

Entre risas y difuerzos, ambas hermanas, quienes presuntamente se encontraban un poco mareadas por el alcohol que estaban ingiriendo, dejaron entrever que realmente no habría sido un ‘choque y fuga’, sino que habría habido “algo mucho más”, haciendo referencia a una relación sentimental.

“Falso pues (risas pícaras) choque y fuga no ha habido. ¿Ves lo que provocas con tu comentario? (...) No sé por qué me atraen los feos. Salud por los chancados”, mencionó Giuliana Barrios.

Giuliana Barrios habla sobre Jefferson Farfán - Ojo

TE PUEDE INTERESAR