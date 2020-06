Jefferson Farfán pasó el roche de su vida al chatear con una persona que él creía era mujer. Todo comenzó en noviembre de 2017, cuando la ‘Foquita’ le mandó un mensaje por Instagram a Valeska Ivanova, una animadora de ambiente peruana que reside en España.

“¿Hola, eres peruana?”; fue lo que le escribió el jugador de la Selección Peruana porque - según dijo - un primo de él viajaría allá.

Todo pasaba por una conversación sin importancia, hasta que Farfán le comenzó a enviarle videos de sus entrenamientos y hasta le pidió fotos. “Ya quiero ver tus fotos, ya me dejaste con la intriga”, insistió Jefferson.

Según contó Valeska al programa “Magaly TV La Firme”, el jugador creía que ella era “una mujer biológica”.

"Hasta que yo le mandé un video y se da cuenta y me dice ‘¿tú eres gay?’ Yo le respondo que no, que soy una mujer transexual . Le respondo que por conversar con alguien así no lo va a ser menos hombre. Dijo que le sorprendía y que juró que pensaba yo que era mujer”, comentó Valeska.

¿Cómo reaccionó la Foquita? Bastante sorprendido, Jefferson Farfán le pidió que borrara las conversaciones, sin embargo, ella no lo hizo por lo que pudo mostrar las pruebas en su cuenta de Instagram.

“Por favor, me gustaría que elimines estas conversaciones. Mándame un pantallazo de la conversa eliminada”, le rogó el enamorado de Yahaira Plasencia.

Los chats de Farfán - OJO

TE PUEDE INTERESAR