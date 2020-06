Rodrigo González “Peluchín” no se quedó callado luego de que el conocido reportero de “Mujeres al Mando”, Samuel Suárez, lo acusara de utilizar su material sin darle crédito.

Suárez aseguró que Rodrigo borró el logo de su página de Instagram, Instarándula, al momento de compartir un pantallazo de la cuenta de la ginecóloga de Samahara Lobatón, donde revela sin querer que su bebé sería una mujercita.

¿Qué dijo Peluchín? Indignado por tremenda acusación, Rodrigo aseguró que no necesita de “Instarándula” para meter contenido a su página y tildó de ‘desubicado’ y ‘figuretti’ al reportero.

“No acostumbro aclarar nada a nadie, me dedico a trabajar y entretener pero no paso por alto cuando se me involucra con tanta ligereza. Un desubicado y fuguretti para conseguir un poco de prensa a costa de mi plataforma llama exclusiva a un envío que ha sido público y me acusa de robo ya eso, es mucha desubicación”.

Rodrigo comentó que sus seguidores le enviaron “por decenas" la foto que publicó la ginecóloga de Samahara.

“Aquí está exclusiva: Trabaja en “nadie las ve al mando” y se piensa que las rodriguistas necesitamos de sus fuentes y exclusivas”, se burló Peluchín.

Captura: Rodrigo González

Samuel, en tanto, al ver lo que respondió “Peluchín”, también se defendió:

¿Figuretti?¿Colgarme del nombre de su plataforma? Nuu tengo al igual que usted años trabajando en esto, haciendo los informes que sacaban sus programas. Creo que una ninguneada tampoco no? Yo si respeto algunas cosas que hace".

